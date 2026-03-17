Che stangata! Pensioni la pessima notizia per gli italiani

L’Inps ha annunciato nuovi requisiti per la pensione, con un aggiornamento che influenzerà gradualmente l’età di uscita dal lavoro degli italiani. La comunicazione ha suscitato molte reazioni tra i cittadini, poiché le modifiche riguardano direttamente chi aspetta di andare in pensione nei prossimi anni. La novità riguarda le condizioni necessarie per accedere al trattamento pensionistico e le modalità di calcolo.

L’ Inps ha chiarito i nuovi requisiti per la pensione con un aggiornamento che inciderà in modo graduale sull’età di uscita dal lavoro. Le indicazioni operative sono contenute nella circolare numero 28 del 16 marzo 2026, che recepisce le norme sull’adeguamento alla speranza di vita e definisce le soglie per il biennio 2027-2028, in coordinamento con il Ministero del Lavoro. Adeguamento alla speranza di vita: aumento di tre mesi in due step. Il meccanismo descritto dall’ Inps prevede un incremento complessivo di tre mesi dei requisiti anagrafici, articolato in due passaggi. Il primo scatto è previsto nel 2027 (+1 mese), seguito dal secondo nel 2028 (+2 mesi). 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Che stangata!”. Pensioni, la pessima notizia per gli italiani Articoli correlati Trump, la notizia pessima alla fine è arrivata! Cosa gli succedeTrump, la notizia pessima alla fine è arrivata! Cosa gli succede – Il primo anno del secondo mandato di Donald Trump mostra un quadro di consenso in... Mangeremo la pasta stampata in 3D? La notizia che spaventa gli italianiNel centro di ricerca BITE a Parma, Barilla sperimenta nuove tecnologie e formati personalizzati, puntando su sostenibilità, innovazione alimentare e... Approfondimenti e contenuti su Che stangata Temi più discussi: Pensioni, arriva la stangata: si allunga l'età per uscire dal lavoro. Tutte le nuove tabelle; Bollette del gas, la stangata iraniana sarà pagata da anziani e più fragili; Pensioni, arriva la stangata: si allunga l'età per uscire dal lavoro. Tutte le nuove tabelle; Il nuovo calcolo ISEE che cancella i bonus alle famiglie medie: la stangata che premia chi non dichiara nulla. Pensioni, arriva la stangata: si allunga l'età per uscire dal lavoro. Tutte le nuove tabelleL'Inps, operando in stretto contatto con il Ministero del Lavoro, ha ufficializzato i nuovi parametri anagrafici per il pensionamento, recependo gli incrementi stabiliti dall'ultima ... leggo.it Pensioni, si allunga l’età per uscire dal lavoro: tutte le nuove tabelleL’Inps ha definito i nuovi criteri per l’accesso alla pensione, introducendo un aggiornamento destinato a incidere in modo progressivo sui requisiti ... thesocialpost.it STANGATA PER IL #CHELSEA A causa di una serie di pagamenti sospetti relativi alla precedente gestione tra il 2011 e il 2018, i Blues dovranno pagare una multa salatissima di 10,75 milioni di sterline. A questo si aggiunge un blocco del mercato della - facebook.com facebook Una stangata da 14 miliardi, tra bollette e benzina. Ecco il conto che l’impennata dei prezzi dell’energia rischia di presentare a famiglie e imprese se il governo non interverrà per contenere l’ondata degli aumenti. I maxi-rincari stimati da Confesercenti – circa 6 x.com