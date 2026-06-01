Infioralatri 2026

Notizia in breve

Il 7 giugno 2026, il centro storico di Alatri ospiterà l’Infiorata Corpus Domini. Durante l’evento, le strade si trasformeranno in un grande mosaico di fiori, creando un percorso artistico e religioso. La manifestazione, che si tiene ogni anno, coinvolge artigiani e volontari che realizzano decorazioni floreali lungo le vie principali. La tradizione unisce fede e cultura, offrendo uno spettacolo visivo e spirituale a cittadini e visitatori.