Infioralatri 2026

Da frosinonetoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 7 giugno 2026, il centro storico di Alatri ospiterà l’Infiorata Corpus Domini. Durante l’evento, le strade si trasformeranno in un grande mosaico di fiori, creando un percorso artistico e religioso. La manifestazione, che si tiene ogni anno, coinvolge artigiani e volontari che realizzano decorazioni floreali lungo le vie principali. La tradizione unisce fede e cultura, offrendo uno spettacolo visivo e spirituale a cittadini e visitatori.

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Domenica 7 Giugno 2026, il centro storico di Alatri si trasforma in una tela a cielo aperto. Torna la tradizionale "Infiorata Corpus Domini", un appuntamento dove fede, cultura e una straordinaria passione artigianale si fondono per regalare meraviglia agli occhi e al cuore.Venite a scoprire i. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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