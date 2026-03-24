Fiere di Mezzaquaresima 2026 il bilancio dell' edizione 2026

Si è conclusa con grande successo l’edizione 2026 delle Fiere di Mezzaquaresima di Sansepolcro. Per quattro giorni, la città si è trasformata in un vivace e diffuso spazio d’incontro, commercio e socialità, registrando un’affluenza straordinaria e un clima di festa che si è protratto fino alle ore serali. L’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione di ben 257 attività, tra operatori ambulanti ed espositori. Il cuore della manifestazione è stato rappresentato dalla storica fiera ambulante, arricchita da un articolato sistema di aree tematiche che hanno animato diversi punti della città. Dal punto di vista organizzativo, anche questa edizione ha dedicato grande attenzione agli aspetti legati alla sicurezza e alla gestione dei flussi, predisponendo una maggiore distanza tra le bancarelle, prassi ormai consolidata negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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