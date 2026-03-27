Milano whisky day 2026 | 18 aprile 2026 Hotel Marriott

Il 18 aprile 2026 si terrà a Milano la settima edizione del Milano Whisky Day, presso l’Hotel Marriott. L’evento è dedicato agli appassionati di whisky, con particolare attenzione a imbottigliatori e selezionatori indipendenti, oltre alle bottiglie definite “rarities”. La manifestazione si svolge in una giornata dedicata alla degustazione e alla presentazione di queste tipologie di whisky.

Torna l’appuntamento per chi ama il whisky e, in questo caso, quello più libero, che si racconta fuori dagli schemi: il 18 Aprile il Milano Whisky Day 2026, giunto alla settima edizione, è quest’anno dedicato a imbottigliatori e selezionatori indipendenti, nonché alle cosiddette “rarities”, ovvero etichette non più in commercio.Storie autentiche, imbottigliatori e selezionatori indipendenti, rarità provenienti da distillerie attive o ormai scomparse, storie fuori catalogo e distillati che non cercano il consenso ma raccontano autenticità e tradizione. Questa la sintesi del prossimo Milano Whisky Day, che si terrà sabato 18 aprile 2026, dalle ore 12. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Milano whisky day 2026: 18 aprile 2026 Hotel Marriott Articoli correlati Milano, aumenta la tassa di soggiorno a 12euro a notte per gli hotel a 5 stelle: nuove tariffe in vigore dal 1° aprile 2026ABBONATI A DAYITALIANEWS Una nuova rimodulazione dopo le “tariffe olimpiche” La tassa di soggiorno a Milano cambia ancora. L'ex Deutsche Bank diventa un hotel Marriott: partono i lavori, apertura nel 2028Presentato ufficialmente il progetto di 753 Hospitality per l'ex palazzo della Banca Popolare di Lecco in piazza Garibaldi: 144 camere, piscina a... Altri aggiornamenti su Hotel Marriott Argomenti discussi: Milano Whisky Day 2026: a Milano il fascino dei grandi distillati indipendenti; Aprile porta un mese di eventi enogastronomici. Milano whisky day 2026: 18 aprile 2026 Hotel MarriottTorna l’appuntamento per chi ama il whisky e, in questo caso, quello più libero, che si racconta fuori dagli schemi: il 18 Aprile il Milano Whisky Day 2026, giunto alla settima edizione, è quest’anno ... milanotoday.it