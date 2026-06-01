Infermiera schiaffeggiata al pronto soccorso aggredito anche un operatore

Nella notte tra venerdì e sabato, una giovane infermiera e un operatore socio-sanitario sono stati aggrediti al pronto soccorso dell'ospedale “Vito Fazzi” di Lecce da due donne, madre e figlia, in attesa di essere visitate. La donna ha schiaffeggiato l'infermiera, mentre l'operatore è stato anche lui colpito. Le due aggressori sono state identificate e denunciate. Non ci sono feriti gravi.

LECCE - Nella notte tra venerdì e sabato, una giovane infermiera e un operatore socio-sanitario di Sanitaservice sono stati aggrediti al pronto soccorso dell'ospedale “Vito Fazzi” di Lecce da due donne, madre e figlia, in attesa di essere visitate.Secondo una prima ricostruzione, alla base. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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