Terni, 24 marzo 2026 – Nuova aggressione al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria. È successo nel pomeriggio di venerdì. Personale della squadra volante della Questura di Terni ha arrestato una donna, classe 1975, ritenuta responsabile dei reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nonché di lesioni personali aggravate. L’intervento è scaturito a seguito di una richiesta pervenuta al 112 tramite il cosiddetto “telefono rosso” in uso al Pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera “Santa Maria” di Terni, dove era stata segnalata un’aggressione ai danni di personale sanitario. Appena arrivati, gli operatori di polizia hanno individuato la donna in evidente stato di alterazione psicofisica, con tutta probabilità era ubriaca: la 49enne poco prima aveva aggredito un’infermiera in servizio, spingendola a terra e provocandole lesioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aggredisce l’infermiera e il medico che interviene, arrestata al Pronto soccorso

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