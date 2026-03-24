Umbria caos al pronto soccorso | aggredisce un' infermiera e un medico arrestata

Nel pomeriggio di venerdì 20 marzo, a Terni, nel pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria, una donna ha aggredito un'infermiera e un medico. La situazione ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno arrestato la responsabile dell'aggressione. L'episodio si è verificato in un momento di intenso afflusso di pazienti, contribuendo a un clima di tensione negli ambienti sanitari.

Aggredisce un'infermiera e un medico, in manette. È successo a Terni, al pronto soccorso del Santa Maria, nel pomeriggio di venerdì 20 marzo. La donna, 51 anni con precedenti, ha fatto anche resistenza alla polizia ed è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale, violenza e lesioni personali aggravate. Il giudice ha disposto per lei la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Terni, nonché la permanenza domiciliare in orario notturno (dalle ore 21 alle 6). PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Aggredisce l’infermiera e il medico che interviene, arrestata al Pronto soccorsoTerni, 24 marzo 2026 – Nuova aggressione al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria. Umbria, caos al Pronto Soccorso: aggredisce il personale e lo minaccia di morteEnnesimo episodio di violenza nei confronti del personale sanitario del Pronto Soccorso di Terni. Contenuti utili per approfondire Umbria caos al pronto soccorso... Temi più discussi: Avellino, pronto soccorso nel caos: rissa al triage, NurSind chiede pene severe; Terni, caos al Pronto Soccorso: 50enne aggredisce medico e infermiera. Scatta l’arresto; Lancia il cellulare colpendo il figlio minore al volto, poi crea il caos al pronto soccorso: ammonito. Infermiera aggredita in un pronto soccorso in UmbriaAncora un'aggressione al personale sanitario in Umbria. E' stato registrato al pronto soccorso dell'ospedale di Terni dove la polizia ha arrestato una donna di 51 anni (provvedimento convalidato dal g ... ansa.it Caos al Pronto soccorso: «Ferrante ha fatto solo da paciere»TERNI Francesca Teodori, responsabile dell'immagine e della comunicazione del calciatore Alexis Ferrante, vuole fare chiarezza sulla posizione del suo assistito in merito a quanto accaduto la notte ... ilmessaggero.it Anche l'Umbria in vetrina a New York con lo Stendardo di Raffaello x.com Trg media. . SCUOLA, IN ATTESA DEL TAR È il giorno della verità per il futuro delle scuole di Città di Castello. Domattina alle 10, i giudici del TAR dell'Umbria si riuniranno in Camera di Consiglio per decidere sul ricorso contro il Piano di Dimensionamento sc - facebook.com facebook