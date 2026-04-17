Nuova Delhi sta rafforzando le proprie strategie energetiche nell’Oceano Indiano, stringendo accordi con Mauritius e le Seychelles. Questi accordi mirano a ridurre i rischi legati alle tensioni nello Stretto di Hormuz, uno dei principali punti di transito per il petrolio e il gas. La mossa fa parte di un piano più ampio per garantire la sicurezza delle rotte energetiche e diversificare le fonti di approvvigionamento.

Nuova Delhi sta ridisegnando i propri equilibri energetici attraverso nuove alleanze con Mauritius e le Seychelles, cercando di mitigare i rischi derivanti dalle instabilità nello Stretto di Hormuz. La strategia indiana punta a trasformare il Paese in un pilastro della sicurezza energetica per l’Asia meridionale, diversificando le rotte di approvvigionamento in risposta alle tensioni geopolitiche nel Golfo. La nuova mappa delle forniture tra Oceano Indiano e diplomazia regionale. Il Ministero degli Esteri indiano ha confermato un cambio di passo nella gestione delle risorse energetiche. Randhir Jaiswal, portavoce del dicastero, ha indicato come Nuova Delhi stia esaminando una richiesta di approvvigionamento avanzata da Mauritius, con la volontà di concludere un accordo a livello intergovernativo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - India: piano energetico nell’Oceano Indiano per blindare il Golfo

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