Il teatro che fa crescere | torna Colpi di Scena tra fiabe ribaltate miti e inclusione

Da forlitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il teatro torna con la rassegna “Colpi di Scena”, dedicata a spettacoli che reinterpretano fiabe, miti e temi di inclusione. La manifestazione propone rappresentazioni che cercano di sfidare le percezioni tradizionali, spesso attraverso rivisitazioni di storie note. Gli spettacoli sono rivolti a un pubblico di tutte le età e si svolgono in diversi luoghi della città. La rassegna si svolge nel corso di alcune settimane e prevede anche attività di laboratorio e incontri con gli attori.

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