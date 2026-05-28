Il teatro che fa crescere | torna Colpi di Scena tra fiabe ribaltate miti e inclusione
Il teatro torna con la rassegna “Colpi di Scena”, dedicata a spettacoli che reinterpretano fiabe, miti e temi di inclusione. La manifestazione propone rappresentazioni che cercano di sfidare le percezioni tradizionali, spesso attraverso rivisitazioni di storie note. Gli spettacoli sono rivolti a un pubblico di tutte le età e si svolgono in diversi luoghi della città. La rassegna si svolge nel corso di alcune settimane e prevede anche attività di laboratorio e incontri con gli attori.
Ci sono storie che nascono per scuotere la realtà, capaci di infilarsi nelle crepe delle nostre certezze per mostrare il mondo con gli occhi puri e inflessibili dell'infanzia. Dal 23 al 26 giugno, la città di Forlì si trasforma nel cuore pulsante di questa ricerca artistica ospitando la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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L’amore non ha età è una commedia brillante e commovente che racconta la storia di tre amiche le quali, tra equivoci, colpi di scena e situazioni esilaranti, scoprono che il desiderio di amare e di ricominciare non conosce età. Con ironia, ritmo e leggerezza — facebook
Ecco la prima pagina de #Ilgiornale l’articolo di #LucaFazzo è al suo interno ma qui vediamo un articolo della nostra @Rita_Cavallaro che lo riprende. Si parla della corruzione di #MarioVenditti antecedente a quella di #Sempio… #quartarepubblica #garlasco x.com
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