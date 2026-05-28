Il teatro che fa crescere | torna Colpi di Scena tra fiabe ribaltate miti e inclusione

Notizia in breve

Il teatro torna con la rassegna “Colpi di Scena”, dedicata a spettacoli che reinterpretano fiabe, miti e temi di inclusione. La manifestazione propone rappresentazioni che cercano di sfidare le percezioni tradizionali, spesso attraverso rivisitazioni di storie note. Gli spettacoli sono rivolti a un pubblico di tutte le età e si svolgono in diversi luoghi della città. La rassegna si svolge nel corso di alcune settimane e prevede anche attività di laboratorio e incontri con gli attori.