88 – Gli occhi di Arturo | al Masaccio di San Giovanni una serata tra teatro inclusione e impegno sociale

Nella serata del 10 aprile 2026, presso il teatro Masaccio di San Giovanni, si è tenuto lo spettacolo intitolato “88 – Gli occhi di Arturo”. L’evento ha coinvolto il pubblico attraverso una rappresentazione teatrale che affronta temi di inclusione e impegno sociale, offrendo un’occasione di riflessione e confronto. La rappresentazione ha attirato numerosi spettatori, sottolineando l’interesse verso spettacoli che uniscono arte e messaggi di sensibilizzazione.

Arezzo, 10 aprile 2026 – Un racconto capace di emozionare e far riflettere, dove il teatro diventa strumento di conoscenza e condivisione. Questa sera alle 21.30, il Cinema Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno ospiterà lo spettacolo “88 – Gli occhi di Arturo”, portato in scena dalla compagnia I Bartolini TdC – Teatro di Compagnia e promosso dal Comune. L’appuntamento si inserisce nel calendario culturale cittadino come un evento che coniuga intrattenimento e sensibilizzazione, affrontando il tema dell’ipovisione attraverso una narrazione originale, capace di alternare momenti di leggerezza a passaggi di intensa profondità emotiva. Il titolo stesso richiama una percezione alterata della realtà visiva, diventando metafora di uno sguardo diverso sul mondo e sulle relazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “88 – Gli occhi di Arturo”: al Masaccio di San Giovanni una serata tra teatro, inclusione e impegno sociale Domani al teatro Masaccio “88 – Gli occhi di Arturo”: teatro, ironia e inclusione socialeArezzo, 9 aprile 2026 – Domani al teatro Masaccio “88 – Gli occhi di Arturo”: teatro, ironia e inclusione sociale. “88 – Gli occhi di Arturo” al cinema teatro MasaccioArezzo, 5 marzo 2026 – Venerdì 10 aprile alle 21,30 al cinema teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno in scena lo spettacolo de I Bartolini TdC –... Temi più discussi: Domani al teatro Masaccio 88 – Gli occhi di Arturo: teatro, ironia e inclusione sociale; Sonidumbra in concerto, Gli occhi d'Arturo e le mostre: gli eventi di oggi; Weekender: le iniziative in programma nel weekend; Cinema Eden: Greco, Melchiorre e la distruzione pubblica. Domani al teatro Masaccio 88 – Gli occhi di Arturo: teatro, ironia e inclusione socialeVa in scena domani, venerdì 10 aprile alle 21,30, al cinema teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno lo spettacolo 88 – Gli occhi di Arturo de I Bartolini TdC – Teatro di compagnia ... lanazione.it 88 – Gli occhi di Arturo al cinema teatro MasaccioArezzo, 5 marzo 2026 – Venerdì 10 aprile alle 21,30 al cinema teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno in scena lo spettacolo de I Bartolini TdC – Teatro di compagnia 88 – Gli occhi di Arturo. Nuova ... lanazione.it Arriva in scena la nuova, esilarante commedia di vernacolo diretta da Claudio Ermini: “Ma icché gli farò alle donne!” finalmente a San Giovanni. Venerdì 17 Aprile - ore 21.00 Teatro Masaccio – San Giovanni Valdarno Biglietti: Intero: 11 € Ridotto: 8 € - facebook.com facebook