Incidenti in moto strage nel Lazio | 3 morti tra Tragliatella Santa Severa e il Frusinate

Tre motociclisti sono morti in tre diversi incidenti avvenuti nel Lazio in poche ore. Gli incidenti si sono verificati tra Tragliatella, Santa Severa e il Frusinate. Le autorità stanno indagando sulle cause degli incidenti e non sono ancora state rese note le identità delle vittime. Nessun dettaglio è stato fornito sui feriti o sulle condizioni delle strade al momento. La tragedia si è verificata durante un sabato caratterizzato da più incidenti stradali nella regione.

Roma, 1° giugno 2026 – Tre motociclisti morti in poche ore sulle strade del Lazio. È il bilancio di un sabato segnato da una serie di incidenti drammatici, avvenuti tra il litorale romano e il Frusinate. In un altro schianto, a Fiumicino, una donna è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in eliambulanza al Policlinico Gemelli. Santa Severa, il dramma sull’Aurelia. Il primo incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato a Santa Severa, nel comune di Santa Marinella, lungo via Aurelia, all’altezza del chilometro 56,100. A perdere la vita è stato un uomo di 52 anni, residente in zona, che viaggiava in sella a una Honda Hornet 600. Secondo quanto ricostruito, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo, schiantandosi autonomamente contro il guard rail. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incidenti a Fiumicino e Santa Severa, morti due motociclistiDue incidenti si sono verificati nel litorale di Roma, tra Fiumicino e Santa Severa, causando due decessi e un ferito grave.

Neve a Roma e nel Lazio in primavera, ieri imbiancato Campo Staffi nel FrusinateNella giornata di ieri, la neve è tornata a cadere copiosa a Campo Staffi, nel Frusinate, una località del Lazio.

Argomenti più discussi: Incidenti stradali, altri tre morti in moto a Santa Severa, Fiumicino e nel Frusinate. Sei vittime in cinque giorni; Santa Marinella – Incidente in moto sull’Aurelia, muore giovane.

Incidenti in moto, strage nel Lazio: 3 morti tra Tragliatella, Santa Severa e il FrusinateRoma, 1° giugno 2026 – Tre motociclisti morti in poche ore sulle strade del Lazio. È il bilancio di un sabato segnato da una serie di incidenti drammatici, avvenuti tra il litorale romano e il Frusina ... ilfaroonline.it

Incidenti stradali, altri due morti in moto a Santa Severa e a Fiumicino. Cinque vittime su due ruote in cinque giorniUn uomo di 53 anni ha perso la vita sabato sera nella zona di Tragliatella. Grave la moglie di 51. Sono finiti contro un'auto guidata da un anziano dopo un salto di corsia. Poco prima altro centauro m ... roma.corriere.it