Neve a Roma e nel Lazio in primavera ieri imbiancato Campo Staffi nel Frusinate

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, la neve è tornata a cadere copiosa a Campo Staffi, nel Frusinate, una località del Lazio. Nonostante sia primavera avanzata, le precipitazioni hanno imbiancato il paesaggio e attirato l’attenzione di chi si trova in zona. La neve ha coperto il territorio, creando un’immagine insolita rispetto alla stagione. Le condizioni meteo continuano a sorprendere, con precipitazioni che si sono manifestate anche in altre parti della regione.

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Torna la neve a Campo Staffi, nel Frusinate, dove ieri è scesa copiosa la neve: il meteo sorprende ancora in questa primavera inoltrata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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