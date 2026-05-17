Neve a Roma e nel Lazio in primavera ieri imbiancato Campo Staffi nel Frusinate

Nella giornata di ieri, la neve è tornata a cadere copiosa a Campo Staffi, nel Frusinate, una località del Lazio. Nonostante sia primavera avanzata, le precipitazioni hanno imbiancato il paesaggio e attirato l’attenzione di chi si trova in zona. La neve ha coperto il territorio, creando un’immagine insolita rispetto alla stagione. Le condizioni meteo continuano a sorprendere, con precipitazioni che si sono manifestate anche in altre parti della regione.

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