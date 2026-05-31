Incidenti a Fiumicino e Santa Severa morti due motociclisti

Due incidenti si sono verificati nel litorale di Roma, tra Fiumicino e Santa Severa, causando due decessi e un ferito grave. In entrambe le occasioni, coinvolti motociclisti. I dettagli sui sinistri non sono stati ancora resi noti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi. Le autorità stanno indagando sulle cause degli incidenti.

(Adnkronos) – Due morti e un ferito grave in poche ora sul litorale di Roma, in due diversi incidenti avvenuti fra Fiumicino e Santa Severa. Le vittime in entrambi i casi sono motociclisti. Un 52enne, residente della zona di Santa Marinella, è morto ieri pomeriggio schiantandosi contro il guard rail su via Aurelia, all’altezza di. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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