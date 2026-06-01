Incidente sul litorale scontro fra due auto | morto un 20enne quattro feriti
Un incidente stradale si è verificato sulla costa, coinvolgendo due auto. Un giovane di 20 anni ha perso la vita, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto nella notte di domenica ad Ardea. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e il soccorso. La vittima era residente nella zona dei Castelli Romani. Le cause dello scontro sono in fase di accertamento.
Tragedia sulle strade ad Ardea, dove domenica notte ha perso la vita un ragazzo di 20 anni, residente ai Castelli Romani. Fatale per il giovane lo scontro tra l'auto nella quale viaggiava con tre amici e un'altra vettura. Il bilancio è di una vittima e quattro feriti, tutti trasportati in codice. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Incidente mortale a Roma, scontro tra un'auto e una minicar: la vittima è un 17enne
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