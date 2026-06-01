Incidente sul litorale scontro fra due auto | morto un 20enne quattro feriti

Notizia in breve

Un incidente stradale si è verificato sulla costa, coinvolgendo due auto. Un giovane di 20 anni ha perso la vita, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto nella notte di domenica ad Ardea. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e il soccorso. La vittima era residente nella zona dei Castelli Romani. Le cause dello scontro sono in fase di accertamento.