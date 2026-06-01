Incidente sul lavoro a Landriano cade dalla sponda del camion | 32enne in ospedale
Un uomo di 32 anni è rimasto ferito a seguito di una caduta dalla sponda di un camion mentre stava caricando merci. L’incidente è avvenuto a Landriano. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e il ferito è stato trasportato in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute dell’uomo. La dinamica dell’incidente sarà oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.
Landriano (Pavia), 1 giugno 2026 - E' caduto dalla sponda del camion, durante le operazioni di carico merci. Il camionista, 32enne egiziano, è stato trasportato con l'ambulanza in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. L'infortunio sul lavoro è avvenuto nella giornata di ieri, domenica 31 maggio, a Landriano, nel cortile interno del deposito della ditta di trasporti Brt in via Stanislao Intini, nella zona industriale a Sud-Ovest del centro abitato del paese al confine nord-orientale della provincia di Pavia. Erano da poco passate le 11.30 quando sul posto sono stati chiamati i soccorsi sanitari di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza), intervenuti con un'ambulanza della Croce Bianca di Melegnano, con codice giallo in uscita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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