Incidente sul lavoro a Landriano cade dalla sponda del camion | 32enne in ospedale

Notizia in breve

Un uomo di 32 anni è rimasto ferito a seguito di una caduta dalla sponda di un camion mentre stava caricando merci. L’incidente è avvenuto a Landriano. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e il ferito è stato trasportato in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute dell’uomo. La dinamica dell’incidente sarà oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.