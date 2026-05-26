Incidente sul lavoro a Torino Madonna di Campagna | uomo cade da una tettoia trasportato in ospedale
Un uomo è caduto da una tettoia in un’azienda di via Orbetello a Torino questa mattina. È scivolato da un'altezza di alcuni metri e ha riportato traumi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che lo hanno trasportato in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Non si conoscono al momento altri dettagli sulle cause.
Un incidente sul lavoro è avvenuto nella mattinata di oggi in un'azienda di via Orbetello. Un uomo è caduto da una tettoia precipitando per alcuni metri e riportando alcuni traumi. I sanitari del 118 Azienda Zero lo hanno soccorso e lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale San Giovanni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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