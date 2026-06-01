incidente in sardegna grave centauro ternano

Un centauro di 63 anni, proveniente da Terni, è stato ricoverato in condizioni gravi all’ospedale di Nuoro dopo un incidente in moto avvenuto sabato sera. L’uomo ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un ostacolo lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

TERNI E’ ricoverato all’ospedale di Nuoro in gravi dondizioni un 63enne ternano che, in moto, ha sbandato ed è uscito di strada nella serata di sabato. La notizia è riportata da diverse testate locali. "Motociclista di 63 anni, originario di Terni, è stato ricoverato con l’ elisoccorso col codice rosso, quindi in gravissime condizioni, all’ospedale di Nuoro – si legge su unionesarda.it – L’uomo, in sella alla sua moto, procedeva in direzione Macomer, proveniente da Bosa. All’altezza della ex scuola agraria di Bara, ha perso il controllo del mezzo, finendo in cunetta.L’uomo è stato prontamente soccorso dagli automobilisti di passaggio e subito dopo da una medicalizzata del 118, che hanno tentato di stabilizzarlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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