Grave incidente per centauro 59enne | trasportato d' emergenza in elisoccorso

Un motociclista di 59 anni è rimasto coinvolto in un incidente sulla strada Flaminia, vicino a Otricoli. Dopo lo scontro, è stato necessario l'intervento dell’elisoccorso per il trasporto d’urgenza. L’uomo, residente a Faleri, si trova in condizioni gravi a seguito dell’impatto violento avvenuto durante il sinistro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

Grave incidente per un motociclista su strada Flaminia, all'altezza di Otricoli. Un 59enne di Civita Castellana, residente a Faleri, si trova in condizioni gravi dopo un violento schianto in sella alla sua moto. L'uomo è stato trasferito d’urgenza con l'elicottero all'ospedale di Terni. In un tratto di strada particolarmente insidioso e ricco di curve, una prima moto condotta da un centauro romano è finita fuori dalla carreggiata. Il viterbese, che seguiva a breve distanza, ha tentato una manovra disperata per schivare l'impatto, finendo però per scivolare rovinosamente sull'asfalto. Appena arrivato in ospedale, l'uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico durato diverse ore. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Perugia. Grave incidente sulla superstrada: automobilista investito, trasportato in elisoccorso in ospedaleGrave incidente stradale nella serata di oggi, 3 febbraio 2026, lungo la superstrada in direzione Perugia, all’altezza della località Torricella.

Terni, grave incidente sulla E45: auto contro camion, ferito trasportato in elisoccorsoUn grave incidente si è verificato oggi - giovedì 29 gennaio - intorno alle 15, sulla E45 in direzione Perugia, poco prima dello svincolo di San...

Temi più discussi: Auto contro moto a Opicina: trauma facciale per un centauro; Incidente in via Baldinucci a Milano, Harley Davidson urta un'auto che non ha rispettato lo stop: è grave il motociclista 29enne; Paura in via del Conero, giovane centauro finisce sotto al guardrail e viene sbalzato per 10 metri: è grave; Incidente sulla Statale 18, scontro fra auto e moto: grave centauro.

Civita Castellana – Terribile incidente sulla Flaminia, gravissimo centauro di 59 anniL'uomo, originario di Civita e residente a Faleri, è stato trasferito in codice rosso con l'elisoccorso dopo un gravissimo incidente nel territorio di Otricoli ... etrurianews.it

Incidente frontale, una moto entra nell'abitacolo di un'auto: passeggera e centauro estratti dalle lamiere, sono gravissimi(foto d'archivio) UDINE - Un impatto devastante, di quelli che lasciano poco spazio alla speranza e molto al lavoro frenetico dei soccorritori. Nel pomeriggio di oggi, domenica di ... ilgazzettino.it

Incidente sul lavoro a Cittiglio, grave un operaio trasportato in ospedale. - facebook.com facebook

Grave incidente ferroviario questa mattina nel nord della Francia. Verso le 7 del mattino, un Tgv (train à grande vitesse) ha colpito il rimorchio di un mezzo pesante dell'esercito francese. L'incidente si è verificato tra Béthune e Lens, nel Pas-de-Calais. Una per x.com