Incidente in galleria code chilometriche | 3 feriti ed eliambulanza sul posto

Notizia in breve

Poco prima delle 11 di questa mattina, nella galleria di Capo di Ponte sulla SS42 si è verificato un incidente multiplo. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale a bordo di un’eliambulanza. La galleria è stata chiusa al traffico e si sono formate code di diversi chilometri lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.