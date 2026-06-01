Incidente in galleria code chilometriche | 3 feriti ed eliambulanza sul posto
Poco prima delle 11 di questa mattina, nella galleria di Capo di Ponte sulla SS42 si è verificato un incidente multiplo. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale a bordo di un’eliambulanza. La galleria è stata chiusa al traffico e si sono formate code di diversi chilometri lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.
Poco prima delle 11 di questa mattina, la galleria di Capo di Ponte sulla SS42 è diventata teatro di un incidente multiplo. Stando alle prime informazioni, si sarebbe trattato di due sinistri in sequenza ravvicinata, con diversi veicoli coinvolti. La dinamica precisa è ancora al vaglio delle. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Solofra. Incidente in galleria, quattro feriti e code chilometriche
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++ L’incidente all’interno della galleria Guardiola in direzione Paola. Coinvolta una sola auto, traffico in tilt e lunghissime code soprattutto verso il mare ++ facebook
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