Caos su A26 e A10 | code chilometriche dopo l’incendio in galleria

Un incendio in galleria ha provocato lunghe code sulle autostrade A26 e A10, creando disagi agli automobilisti che percorrono questa tratta. Attualmente, alcuni svincoli sono chiusi a causa dei lavori in corso nella galleria, causando ulteriori rallentamenti. La viabilità tra Novi Ligure e Genova è fortemente influenzata dall’incidente, con traffico molto rallentato nelle zone interessate. La situazione resta sotto osservazione mentre le forze dell’ordine gestiscono la viabilità e i mezzi di soccorso operano sul posto.

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? Domande chiave Quali sono gli svincoli attualmente bloccati per i lavori in galleria?. Come influirà l'incendio sulla viabilità tra Novi Ligure e Genova?. Quando è prevista la completa riapertura di tutte le corsie autostradali?. Perché il rogo ha causato il blocco su entrambi i nodi?.? In Breve Code di 4 km tra Arenzano e il bivio A10-A26 verso Genova.. Blocco di 1 km tra Pra e lo svincolo per Ventimiglia.. Coda di 5 km sulla A26 tra Novi Ligure e Masone.. Incendio di un camion nella galleria Roccadarme sud avvenuto giovedì pomeriggio.. Il traffico sulla A26 e sulla A10 subisce forti rallentamenti questo venerdì 15 maggio, dopo la chiusura del tratto autostradale causata dall’incendio di un camion nella galleria Roccadarme sud avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos su A26 e A10: code chilometriche dopo l’incendio in galleria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Caos in Liguria: domani bollino rosso e code su A10, A12 e A7 Caos mobilità a Roma: code chilometriche su Casilina e GRA? Cosa scoprirai Quali nodi strategici stanno causando l'effetto domino sulla città? Come influenzeranno questi blocchi il traffico nel resto della... Caos in nodo autostrade Genova per incidente, distribuita acquaCaos nel nodo autostradale genovese a causa del tamponamento tra due camion che hanno preso fuoco sulla A26 Genova-Gravellona Toce tra il bivio con la A10 e Masone in direzione nord. La società ... ansa.it