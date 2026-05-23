Scontro all' incrocio a Niviano due feriti Eliambulanza sul posto

Notizia in breve

Un incidente si è verificato questa mattina a Niviano, lungo la strada per Grazzano, all’incrocio per la Stoppa. Due vetture, una Toyota e una Fiat Panda, sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato due persone in ospedale con un’eliambulanza. La dinamica dell’incidente e le condizioni delle persone coinvolte non sono state rese note. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per i rilievi.