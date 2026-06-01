Incidente ferroviario | investita una persona bloccata la linea Torino-Milano treni cancellati e ritardi

Da torinotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una persona è stata investita sui binari, causando la sospensione della linea ferroviaria Torino-Milano. I treni sono stati cancellati o hanno subito ritardi significativi, creando disagi ai passeggeri. La circolazione resta interrotta mentre le autorità intervenono sul posto. La linea ferroviaria rimane bloccata in attesa di ulteriori aggiornamenti.

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