Incidente ferroviario a Bosconero | persona investita da un treno morta Bloccata la linea Chieri-Rivarolo Canavese

Oggi, sulla linea ferroviaria Sfm1 Rivarolo Canavese-Chieri, si è verificato un incidente tra San Benigno Canavese e Bosconero. Un convoglio ha investito una persona, che ha perso la vita. La circolazione ferroviaria è stata interrotta tra le stazioni di San Benigno Canavese e Bosconero a partire dal pomeriggio. La linea rimane sospesa fino a nuove comunicazioni ufficiali.

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La circolazione sulla linea ferroviaria Sfm1 Rivarolo Canavese-Chieri è stata sospesa tra San Benigno Canavese e Bosconero dal pomeriggio di oggi, venerdì 8 maggio 2026, a seguito dell'investimento di una persona da parte di uno dei convogli. Il decesso è certo come anche il fatto che si sia.🔗 Leggi su Torinotoday.it Incidente ferroviario a Treviso: treno investe furgone abbandonato sui binari Notizie correlate Milano Rogoredo, traffico ferroviario in tilt: morta persona investita da un trenoMilano, 17 marzo 2026 – Tragedia sui binari e traffico ferroviario bloccato alla stazione di Milano Rogoredo al binario 4. Traffico ferroviario in tilt alla stazione di Milano Rogoredo: morta una persona investita dal trenoUna persona non ancora identificata è stata investita da un convoglio alta velocità in transito ed è morta sul colpo al binario 4 della stazione di... Tutti gli aggiornamenti PERSONA SOTTO UN TRENO TRA BOSCONERO E SAN BENIGNO CANAVESE: LINEA RIVAROLO-CHIERI SOSPESAE' in corso l'intervento del personale del 118 e dei carabinieri della compagnia di Chivasso per le indagini del caso. Presente sul posto il personale di FS Security e Rfi a supporto delle forze dell’ ... quotidianocanavese.it RIVAROLO-CHIERI - Il treno delle 6.45 soppresso senza avvisi, pendolari e un viaggiatore in carrozzina restano a piediSecondo quanto segnalato dagli utenti, non sarebbe stato effettuato alcun annuncio in stazione relativo alla soppressione della corsa. Pasquale Mazzitelli denuncia come i disabili siano penalizzati du ... quotidianocanavese.it