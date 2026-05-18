Terribile incidente lungo la ferrovia del Brennero | una persona investita treni bloccati

Da trentotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina, lungo la ferrovia del Brennero tra Mori e Ala, si è verificato un grave incidente. Secondo le prime informazioni, una persona è stata investita sui binari, causando l’interruzione temporanea del traffico ferroviario tra le due località. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, e le autorità stanno ancora raccogliendo dettagli sulla dinamica dell’accaduto. Non sono state ancora rese note le condizioni della persona coinvolta nell’incidente.

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Gravissimo incidente stamattina, 18 maggio 2026, lungo la ferrovia del Brennero tra Mori e Ala dove, secondo le primissime informazioni, una persona è stata investita.Ancora non si conoscono con esattezza le dinamiche dei fatti. Secondo le primissime informazioni l’allarme alla Centrale unica di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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