Terribile incidente lungo la ferrovia del Brennero | una persona investita treni bloccati
Stamattina, lungo la ferrovia del Brennero tra Mori e Ala, si è verificato un grave incidente. Secondo le prime informazioni, una persona è stata investita sui binari, causando l’interruzione temporanea del traffico ferroviario tra le due località. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, e le autorità stanno ancora raccogliendo dettagli sulla dinamica dell’accaduto. Non sono state ancora rese note le condizioni della persona coinvolta nell’incidente.
Gravissimo incidente stamattina, 18 maggio 2026, lungo la ferrovia del Brennero tra Mori e Ala dove, secondo le primissime informazioni, una persona è stata investita.Ancora non si conoscono con esattezza le dinamiche dei fatti. Secondo le primissime informazioni l’allarme alla Centrale unica di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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