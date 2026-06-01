Incidente auto-moto sulla SS18 a Eboli in codice rosso coppia di 28 e 26 anni di Sant'Anastasia Napoli
Un incidente sulla SS18 a Santa Cecilia, frazione di Eboli, ha coinvolto un’auto e una moto, provocando il ferimento di due giovani di 26 e 28 anni di Sant’Anastasia. Entrambi sono stati soccorsi in codice rosso e trasportati in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni attuali dei feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.
Incidente a Santa Cecilia, frazione di Eboli, sulla SS18. Un ragazzo e una ragazza feriti in codice rosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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