Incidente auto-moto sulla SS18 a Eboli in codice rosso coppia di 28 e 26 anni di Sant'Anastasia Napoli

Notizia in breve

Un incidente sulla SS18 a Santa Cecilia, frazione di Eboli, ha coinvolto un’auto e una moto, provocando il ferimento di due giovani di 26 e 28 anni di Sant’Anastasia. Entrambi sono stati soccorsi in codice rosso e trasportati in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni attuali dei feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.