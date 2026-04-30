Incidente tra auto e furgone sulla SS18 | coppia di coniugi in ospedale

Nella tarda mattinata di oggi si è verificato un incidente tra un’auto e un furgone lungo la Strada Statale 18, nelle vicinanze del ponte sul fiume Bussento, nei pressi di Policastro Bussentino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire i dettagli dell’accaduto. Due coniugi sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.

Nella tarda mattinata di oggi si è verificato un incidente stradale lungo la Strada Statale 18, nei pressi di Policastro Bussentino, in prossimità del ponte sul fiume Bussento. L’episodio ha coinvolto un’automobile e un furgone, per cause ancora in fase di accertamento.I soccorsiSecondo le prime.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Incidente stradale sulla Ss18, scontro fra auto e scooter: coppia trasportata in ospedaleUn'autovettura ed uno scooter sono rimasti coinvolti in un incidente stradale sulla Statale 18, nel tratto compreso tra Eboli e Capaccio. Incidente con l'auto lungo la SS18: ragazza in ospedaleDramma sfiorato, la scorsa notte, lungo la Strada Statale 18 a Capitello (Ispani) dove un'auto, guidata da una ragazza di Sapri, è uscita... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incidente tra auto e moto in via Adriatica nord: motociclista in ospedale; Nuovo incidente stradale mortale in Abruzzo, schianto tra un'auto e un mezzo pesante lungo la statale 690; Incidente tra un’auto della scuola guida e un camion in A12 al km 11 in direzione Livorno. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un tamponamento con feriti lievi che ha causato una coda attualmente di cinque chilometri. Tutti gli aggiornamenti su Pri; Roma, incidente alla Balduina. scontro tra auto: una si ribalta. Due feriti. Roma, tamponamento tra due auto sul Gra: una vittimaAncora sangue sulle strade romane: un incidente mortale si è verificato nelle prime ore del mattino di giovedì 30 aprile lungo il Grande Raccordo Anulare, dove un violento tamponamento tra due auto ha ... rainews.it Incidente sul grande raccordo anulare, tamponamento tra due auto: un mortoIl tragico sinistro giovedì 30 aprile. Pesanti ripercussioni sulla viabilità: chiuse sia la corsia centrale e di sorpasso, in carreggiata esterna, al chilometro 1,900 in prossimità di via Aurelia ... romatoday.it INCIDENTE SU SS 18 A POLICASTRO: DUE FERITI LIEVI Incidente nella tarda mattinata di oggi sulla strada Statale 18 a Policastro Bussentino. Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un tamponamento tra un'auto e un furgone. Una Dacia - facebook.com facebook Francia, incidente aereo per Sandro Veronesi patron di Calzedonia #incidente x.com