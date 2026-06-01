Incidente ad Agropoli tra auto e moto | ferito il centauro si indaga

Un incidente si è verificato questa mattina ad Agropoli, in via Madonna del Carmine, coinvolgendo un'auto e una moto. Un centauro è rimasto ferito nell'impatto. Le cause dello scontro sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni del ferito o sulle circostanze dell'incidente.

Brutto incidente ad Agropoli, in località via Madonna del Carmine. Per cause da accertare, stamattina, un'auto ed una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio, il centauro che è stato condotto in ospedale dai sanitari. Indagano, dunque, le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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