Incidente stradale ad Agropoli scontro fra auto e moto | si indaga sulla dinamica

Nel pomeriggio di oggi, alle 18, si è verificato un incidente sulla via della Libertà, nel centro di Agropoli. Una motocicletta e una Fiat Panda sono rimaste coinvolte nello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine stanno ancora verificando la dinamica dell’incidente. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

Una motocicletta e una Fiat Panda sono rimaste coinvolte in un incidente stradale questo pomeriggio intorno alle 18 in via della Libertà, nel centro di Agropoli. Secondo una prima ricostruzione, il motociclo ha impattato la parte posteriore dell'utilitaria per cause ancora in corso di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Incidente stradale sulla Ss18, scontro fra auto e scooter: coppia trasportata in ospedaleUn'autovettura ed uno scooter sono rimasti coinvolti in un incidente stradale sulla Statale 18, nel tratto compreso tra Eboli e Capaccio. Incidente sulla Statale 18, scontro fra auto e moto: grave centauroUn incidente stradale si è verificato sulla Statale 18 nel territorio comunale di Montecorvino Pugliano all'altezza del cosiddetto “Cimitero degli... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incidente stradale ad Agropoli, scontro fra auto e moto: si indaga sulla dinamica; Tragedia sulla Cilentana: donna investita nei pressi di Agropoli Nord; Donna di 40 anni investita e uccisa sulla Cilentana: tragedia ad Agropoli; Tragedia nella notte sulla Cilentana: donna travolta e uccisa da un'auto. Donna di 40 anni investita e uccisa sulla Cilentana: tragedia ad AgropoliIl tragico incidente stradale si è verificato nella notte. Il conducente dell'auto si è fermato e ha allertato i soccorsi, ma per la 40enne non c'è ... fanpage.it Tragedia sulla Cilentana: donna investita nei pressi di Agropoli NordDramma sulla Cilentana: una donna ha perso la vita dopo essere stata investita presso Agropoli Nord. Carabinieri sul posto per i rilievi e le indagini sulla dinamica ... infocilento.it Un tragico incidente stradale si è verificato questa notte in Cilento, nella provincia di Salerno Una donna di 40 anni è stata investita e uccisa da un'automobile - facebook.com facebook