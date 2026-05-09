Incidente tra auto e moto ad Agropoli | ferito un ragazzo

Nella tarda mattinata di oggi, un incidente si è verificato in via Nitti ad Agropoli, coinvolgendo un'auto e una moto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. Un ragazzo a bordo della moto è rimasto ferito nell’impatto, mentre le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

Paura, nella tarda mattinata di oggi, ad Agropoli, dove un’auto e una moto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento, in via Nitti. Nel violento impatto il ragazzo che era in sella allo scooter è caduto rovinosamente sull’asfalto.I soccorsiSul posto sono giunti i sanitari della Croce.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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