Nella notte, su via Cristoforo Colombo a Roma, un incidente ha coinvolto un'auto e un microcar, causando la morte di un ragazzo di 17 anni e ferendo altri due persone. L’incidente è avvenuto sulla carreggiata in direzione Ostia e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi. La strada è stata poi chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e ricostruzione.

Incidente mortale nella notte su via Cristoforo Colombo a Roma, sulla carreggiata in direzione Ostia. A scontrarsi, intorno alle 2, un’auto e una microcar. Nell’impatto è morto un ragazzo di 17 anni al volante della microcar, mentre il passeggero è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Ferito anche l’uomo alla guida dell’auto, un 53enne italiano, trasportato in ospedale dove è stato sottoposto inoltre agli accertamenti di rito sull'assunzione di alcol e droga. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati dagli agenti del IX Gruppo Eur, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Terribile incidente, scontro fra auto e microcar: morto un 17enne e altri due feriti a Roma

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