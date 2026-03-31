Un morto e alcuni feriti | Fipili il tragico incidente di Montopoli Scontro fra quattro veicoli

Un incidente si è verificato sulla strada Firenze Pisa Livorno, nei pressi di Montopoli Valdarno, coinvolgendo quattro veicoli. Nell’impatto una persona ha perso la vita e alcune altre sono rimaste ferite. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine.

Montopoli Valarno, 31 marzo 2026 – Un nuovo lutto sulla Firenze Pisa Livorno. In un incidente tra quattro veicoli una persona è morta mentre alcune altre sono rimaste ferite. Uno scontro che ha visto coinvolti quattro veicoli: due auto, un camion, un furgone. E’ accaduto in direzione Livorno, poco dopo le 9 del mattino di martedì 31 marzo. Da capire cosa sia accaduto: i quattro veicoli si sono tamponati a vicenda, in una carambola che ha provocato una serie di collisioni. Coinvolti una station vagon nera, un suv bianco e un furgone. Feriti fra le lamiere. Oltre appunto a un camion. Alcuni dei conducenti dei veicoli sono rimasti incastrati fra le lamiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un morto e alcuni feriti: Fipili, il tragico incidente di Montopoli. Scontro fra quattro veicoli Articoli correlati Leggi anche: Tragico incidente nel Salento: scontro fra tre mezzi, un morto e due feriti Incidente in Fipili oggi a Montopoli: vari veicoli coinvolti, arriva Pegaso. Traffico in tiltMontopoli Valdarno, 31 marzo 2026 – Mattinata difficile quella di martedì 31 marzo sulla Firenze Pisa Livorno. Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Studio sui rumori in superstrada. Appello per trovare volontari; FiPiLi, sopralluogo di Emma Donnini al Ponte dei Navicelli. Incidente in Fipili oggi a Montopoli: vari veicoli coinvolti, arriva Pegaso. Traffico in tiltAccadde intorno alle 9.30 in direzione Livorno sulla strada di grande comunicazione. Mobilitati il 118 e i vigili del fuoco. Diversi disagi per gli automobilisti, con code anche verso Firenze ... msn.com