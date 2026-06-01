Inchiesta sulle Comunali le dichiarazioni dell' imprenditore nel fascicolo dei giudici
I sostituti procuratori Giacomo Urbano e Anna Ida Capone hanno disposto un’integrazione degli atti di inchiesta riguardante le elezioni comunali a Castel Volturno. Nell’ambito dell’indagine sono coinvolti il primo cittadino, il suo vice e un consigliere regionale sospeso. Durante le indagini, sono state raccolte nuove dichiarazioni di un imprenditore che sono state inserite nel fascicolo. La verifica riguarda presunte irregolarità nelle procedure elettorali.
Un’integrazione degli atti di inchiesta. E’ quanto disposto dai sostituti procuratori Giacomo Urbano e Anna Ida Capone nell’inchiesta sulle elezioni comunali a Castel Volturno che vede coinvolti il primo cittadino Pasquale Marrandino, il suo vice Giulio Natale, il consigliere regionale sospeso. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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