Inchiesta sulle Comunali le dichiarazioni dell' imprenditore nel fascicolo dei giudici

Notizia in breve

I sostituti procuratori Giacomo Urbano e Anna Ida Capone hanno disposto un’integrazione degli atti di inchiesta riguardante le elezioni comunali a Castel Volturno. Nell’ambito dell’indagine sono coinvolti il primo cittadino, il suo vice e un consigliere regionale sospeso. Durante le indagini, sono state raccolte nuove dichiarazioni di un imprenditore che sono state inserite nel fascicolo. La verifica riguarda presunte irregolarità nelle procedure elettorali.