Inchiesta sulle Comunali le dichiarazioni dell' imprenditore nel fascicolo dei giudici

Da casertanews.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I sostituti procuratori Giacomo Urbano e Anna Ida Capone hanno disposto un’integrazione degli atti di inchiesta riguardante le elezioni comunali a Castel Volturno. Nell’ambito dell’indagine sono coinvolti il primo cittadino, il suo vice e un consigliere regionale sospeso. Durante le indagini, sono state raccolte nuove dichiarazioni di un imprenditore che sono state inserite nel fascicolo. La verifica riguarda presunte irregolarità nelle procedure elettorali.

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Un’integrazione degli atti di inchiesta. E’ quanto disposto dai sostituti procuratori Giacomo Urbano e Anna Ida Capone nell’inchiesta sulle elezioni comunali a Castel Volturno che vede coinvolti il primo cittadino Pasquale Marrandino, il suo vice Giulio Natale, il consigliere regionale sospeso. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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