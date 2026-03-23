Spaccio di droga altre intercettazioni nel fascicolo dei giudici

Intergrazione della perizia trascrittiva per altre 44 intercettazioni telefoniche e ambientali. E’ quanto accaduto nel processo a carico di 8 persone accusate di spaccio di droga attiva tra Caserta, San Nicola, San Marco, Maddaloni e San Felice a Cancello. La seconda sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Rosetta Stravino haconferito l’incarico suppletivo al perito trascrittore. Il deposito del materiale captatato è previsto tra 30 giorni. Si torna in aula nel mese di maggio. Sotto processo sono finiti Giovanni Cioffi, Marco Iovino, Vincenzo Maione, Gennaro Morgillo, Antonio Nuzzo, Emilio Perreca, Filomena Rocco, Carmine Valentino. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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