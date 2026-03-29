Processo keu un filone dell' inchiesta approda al tribunale di Arezzo | imputato l' imprenditore Le Rose

Da arezzonotizie.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un filone del processo legato al caso “keu” è stato trasferito al tribunale di Arezzo. Durante l'udienza preliminare, il gip Gianluca Mancuso ha deciso di ridimensionare le accuse e di suddividere l'inchiesta in due procedimenti distinti. Sono stati assunti come imputati l'imprenditore Le Rose e altri soggetti coinvolti. Nel corso della stessa udienza, sono stati assolti i soggetti Chimet e Tca.

Un filone del processo per il caso “keu” verrà celebrato presso il tribunale di Arezzo. È quanto ha stabilito il gip Gianluca Mancuso al termine dell'udienza preliminare (che ha visto assolvere Chimet e Tca) nella quale ha ridimensionato le accuse e diviso l'inchiesta in due procedimenti giudiziari. Il primo prenderà il via presso il tribunale di Pisa, il secondo - per competenza territoriale - presso quello di Arezzo. In entrambi i casi le udienze prenderanno il via in estate. Al termine dell'udienza preliminare, il gip ha rinviato a giudizio l'ex consigliere regionale Pd Andrea Pieroni per corruzione elettorale (secondo... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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