Processo keu un filone dell' inchiesta approda al tribunale di Arezzo | imputato l' imprenditore Le Rose

Un filone del processo legato al caso “keu” è stato trasferito al tribunale di Arezzo. Durante l'udienza preliminare, il gip Gianluca Mancuso ha deciso di ridimensionare le accuse e di suddividere l'inchiesta in due procedimenti distinti. Sono stati assunti come imputati l'imprenditore Le Rose e altri soggetti coinvolti. Nel corso della stessa udienza, sono stati assolti i soggetti Chimet e Tca.

Un filone del processo per il caso “keu” verrà celebrato presso il tribunale di Arezzo. È quanto ha stabilito il gip Gianluca Mancuso al termine dell'udienza preliminare (che ha visto assolvere Chimet e Tca) nella quale ha ridimensionato le accuse e diviso l'inchiesta in due procedimenti giudiziari. Il primo prenderà il via presso il tribunale di Pisa, il secondo - per competenza territoriale - presso quello di Arezzo. In entrambi i casi le udienze prenderanno il via in estate. Al termine dell'udienza preliminare, il gip ha rinviato a giudizio l'ex consigliere regionale Pd Andrea Pieroni per corruzione elettorale (secondo... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Processo keu, un filone dell'inchiesta approda al tribunale di Arezzo: imputato l'imprenditore Le Rose Articoli correlati Inchiesta Keu, accuse ridimensionate: il processo si divide in due fra Pisa e ArezzoFIRENZE – Svolta decisiva nell’inchiesta Keu sullo smaltimento illecito degli scarti tossici delle concerie di Santa Croce sull’Arno. Inchiesta Red pass, l’ultimo filone. Vaccini fasulli e corruzione, chiesto il processo per i pazientiL’ultimo troncone della maxi inchiesta sui falsi vaccini per far ottenere il Green pass a soggetti ‘no vax’ si appresta ad approdate in un’aula di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Processo keu un filone dell'inchiesta... Temi più discussi: Keu, assoluzioni e nuovi scenari; Keu, svolta al processo. Prosciolti i vertici di Chimet e Tca; Keu, per i rinvii a giudizio due processi in partenza; Il Gip sgonfia l'inchiesta Dda su rifiuti tossici delle concerie in Toscana. Keu, svolta al processo. Prosciolti i vertici di Chimet e TcaNon finiscono a processo i dirigenti delle due aziende del recupero orafo. I Lerose rinviati a giudizio ad Arezzo e a Pisa: la prima udienza a luglio. msn.com Inchiesta Keu, accuse ridimensionate: il processo si divide in due fra Pisa e ArezzoFIRENZE - Svolta decisiva nell'inchiesta Keu sullo smaltimento illecito degli scarti tossici delle concerie di Santa Croce sull'Arno. A cinque anni dai primi arresti, il gup Gianluca Mancuso ha ridime ... msn.com La bambina, figlia di un magistrato pescarese, perse la falange di una mano su una delle giostrine. Tra le accuse, omissioni di atti d'ufficio, lesioni e inadempimento di contratti per pubbliche forniture #Parco #masci #processo #pescara #ilcentro - facebook.com facebook Se i giudici appartenessero a un ordine distinto da quello dei Pm, il processo a un giornalista per critiche alla magistratura godrebbe di una maggiore garanzia di imparzialità. di @LetiziaDo x.com