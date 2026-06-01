Incendio sulla Cimina a Ronciglione | auto in fiamme strada chiusa
Un’auto è stata coinvolta da un incendio nella mattinata di lunedì 1 giugno sulla strada provinciale 1 Cimina, vicino a Ronciglione. Le fiamme hanno avvolto il veicolo, che è stato completamente distrutto. La strada è stata chiusa al traffico a causa del rogo. Non sono stati segnalati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Auto improvvisamente avvolta dalle fiamme. È successo nella mattinata di lunedì 1 giugno sulla strada provinciale 1 Cimina, alle porte di Ronciglione. L'incendio si è verificato intorno alle 8,30, pochi metri dopo via Padre Mariano da Torino. Per cause ancora in corso di accertamento, la macchina. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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