Incendio sulla Cimina a Ronciglione | auto in fiamme strada chiusa

Notizia in breve

Un’auto è stata coinvolta da un incendio nella mattinata di lunedì 1 giugno sulla strada provinciale 1 Cimina, vicino a Ronciglione. Le fiamme hanno avvolto il veicolo, che è stato completamente distrutto. La strada è stata chiusa al traffico a causa del rogo. Non sono stati segnalati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.