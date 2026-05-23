Due auto parcheggiate in via Serlio, nella zona della Bolognina, sono state colpite da un incendio intorno alle 19,45. Le fiamme hanno interessato anche alcuni alberi lungo la strada. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali cause o danni a persone.

Bologna, 23 maggio 2026 – Due auto a fuoco in via Serlio. Polizia e vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 19,45 nella strada della Bolognina, per un incendio che ha coinvolto due vetture che erano parcheggiate nella strada. L’allarme dei cittadini. A dare l’allarme ai pompieri sono stati i cittadini, che hanno visto prima il fumo e poi le fiamme svilupparsi da una delle due auto e poi attaccare anche l’altra in una manciata di secondi. Fiammate altissime, che hanno lambito anche gli alberi della strada e messo in apprensione i residenti. Le possibili cause. I vigili del fuoco hanno spento in pochi minuti il rogo, sulle cui cause sono adesso indagini in corso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio di 2 auto in sosta in Bolognina: le fiamme hanno colpito anche gli alberi sulla strada

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Incendio in Appennino

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