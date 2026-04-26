Incidente sulla Cimina a Viterbo | auto fuori strada un ferito

Nel primo pomeriggio di domenica 26 aprile, un'auto è uscita dalla carreggiata sulla strada Cimina, all'altezza del chilometro 8, a Viterbo. L'incidente ha causato il ferimento di una persona, che è stata soccorsa dai mezzi di emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di recupero del veicolo.

Incidente sulla strada a Cimina, dove un'auto è finita fuori strada all'altezza del chilometro 8 nel primo pomeriggio di domenica 26 aprile. Il conducente avrebbe perso il controllo della macchina per cause ancora in fase di accertamento ed è rimasto ferito nell'impatto. Sul posto, oltre al.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Incidente sulla bretella Ivrea-Santhià a Settimo Rottaro: auto ribaltata fuori strada, un ferito in ospedaleUn incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 2 aprile 2026, sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià, sul territorio comunale di Settimo... Incidente stradale nel Foggiano: auto esce fuori strada e si ribalta, un ferito sulla 'Via del Mare'Auto esce fuori strada e si ribalta nelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta, lungo la Provinciale 72. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Monterosi – Brutto incidente sulla Cassia, strada chiusa e code oltre i 5 chilometri; Perché oggi volano elicotteri militari a bassa quota su Viterbo | FOTO.