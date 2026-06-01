Incendio in una palazzina a Misterbianco | i Vigili del Fuoco salvano 2 persone e una cagnolina
Due persone e una cagnolina sono state salvate dai Vigili del Fuoco durante un incendio in una palazzina di quattro piani in via Giuseppe Garibaldi, a Misterbianco. L’intervento è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 1° giugno 2026. I vigili sono intervenuti nel tentativo di domare le fiamme e mettere in sicurezza gli occupanti dell’edificio. Non sono stati comunicati altri dettagli sulle condizioni delle persone o sull’origine dell’incendio.
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento in via Garibaldi. Nel primo pomeriggio di oggi, 1° giugno 2026, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti a Misterbianco per un incendio divampato in una palazzina di quattro piani situata in via Giuseppe Garibaldi 156. Sul posto sono state impiegate diverse squadre operative, supportate da un’autobotte e un’autoscala inviate dalla sede centrale per rafforzare le operazioni di spegnimento. Spegnimento del rogo e messa in sicurezza. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato per domare rapidamente le fiamme e mettere in sicurezza l’intero stabile, evitando ulteriori rischi per gli abitanti e le strutture vicine. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
L'incendio in una palazzina in via Giovanni Prati a Catania
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