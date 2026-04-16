Paura a Picanello per un incendio in una palazzina | i Vigili del Fuoco evacuano i residenti – FOTO

Nel quartiere Picanello si è verificato un incendio in una palazzina nel pomeriggio di oggi, 16 ottobre. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente e hanno evacuato i residenti presenti nell’edificio. Sul posto sono arrivati anche i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Non sono state riportate vittime o feriti tra i civili coinvolti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fiamme in un edificio nel quartiere Picanello. Nel pomeriggio di oggi, 16 aprile 2026, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti per domare un incendio divampato all’interno di una palazzina di quattro piani situata in via Giovanni Prati 35, nel quartiere Picanello di Catania. Rogo partito da un garage al piano terra. Le operazioni di spegnimento si sono concentrate su un incendio sviluppatosi al piano terra dell’edificio, precisamente in un garage adibito a deposito di materiali vari. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono riuscite a contenere e spegnere le fiamme, evitando che si propagassero ai livelli superiori.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Paura a Picanello per un incendio in una palazzina: i Vigili del Fuoco evacuano i residenti – FOTO Notizie correlate Incendio in una palazzina, paura a Milano: cede parte del tetto, evacuati tutti i residentiABBONATI A DAYITALIANEWS Le fiamme divampano nel pomeriggio in zona Maciachini Nel pomeriggio di oggi, sabato 28 marzo, un incendio è scoppiato... Legnano, l’incendio riparte nella notte: i vigili del fuoco tornano in una palazzina di via XX SettembreLegnano (Milano), 4 aprile 2026 – Sembrava un caso ormai concluso, con l’incendio divampato nelle ore del secondo pomeriggio di ieri ormai spento e,...