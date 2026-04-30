San Gregorio incendio in una palazzina in via Pirandello | intervento dei vigili del fuoco

Nella tarda mattinata di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Luigi Pirandello 31 a San Gregorio di Catania per domare un incendio che ha interessato un edificio di tre piani. L'intervento si è reso necessario a causa delle fiamme divampate all’interno dell’immobile, che ha richiesto l’evacuazione delle persone presenti e l’impiego di diverse squadre di soccorso. La situazione è in fase di gestione e le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti, nella tarda mattinata di oggi, per un incendio sviluppatosi in un edificio di tre piani, in via Luigi Pirandello 31 a San Gregorio di Catania. Le squadre dei vigili hanno provveduto a estinguere l'incendio e mettere in sicurezza alcune.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Scoppia un incendio in una rimessa: intervento dei vigili del fuocoI vigili del fuoco sono dovuti intervenire nella mattinata di oggi, domenica 29 marzo, per domare un incendio che ha coinvolto una rimessa nel Comune... Paura a Picanello per un incendio in una palazzina: i Vigili del Fuoco evacuano i residenti – FOTOABBONATI A DAYITALIANEWS Fiamme in un edificio nel quartiere Picanello Nel pomeriggio di oggi, 16 aprile 2026, i Vigili del Fuoco del Comando... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Spoleto, celebrata la festa di San Gregorio, compatrono della città; Bioblitz al Parco Adda Nord: via al censimento delle farfalle; Di Borgo in Borgo: il nuovo progetto di Alleanza Prenestina; SAN GREGORIO DA SASSOLA - Elezioni 2026, Giovanni Colagrossi e Franco Carocci candidati sindaco. Incendio a San Gregorio Armeno, palazzo in fiamme nella strada dei presepi di NapoliIl rogo in via Maffei, traversa di San Gregorio Armeno, nella zona dei Decumani. Bruciato un palazzo frequentato da senzatetto. Colonna di fumo sulla città. Segui le notizie di Fanpage.it direttamente ... fanpage.it San Gregorio di Catania protagonista a “Sicilia in Festa” Domani sera alle ore 21 sarò ospite della trasmissione televisiva “Sicilia in Festa”, in onda su Video Mediterraneo (canale 17), in diretta dal Teatro Garibaldi di Piazza Armerina, condotta da Diego Caltab - facebook.com facebook