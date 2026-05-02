Grosso incendio nella notte a Roccabianca | bruciano un fienile e un ricovero di attrezzi agricoli

Nella notte tra venerdì e sabato, un incendio di vaste proporzioni ha coinvolto un fienile e un ricovero di attrezzi agricoli a Roccabianca. Le fiamme si sono propagate rapidamente, interessando anche le strutture vicine, e sono state prontamente segnalate alle autorità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Un grosso incendio si è sviluppato nel corso della nottata tra venerdì 1 e sabato 2 maggio a Roccabianca, all'interno di un fienile. Le fiamme hanno avvolto anche un locale adibito a deposito di attrezzi agricoli. L'allarme è scattato verso mezzanotte. Sul posto sono arrivate tre squadre dei.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte per l'incendio di un fienile a Campofontana: salvi tutti gli animaliLe operazioni di smassamento e bonifica dei pompieri sono proseguite nella mattinata di Pasqua, dopo che l'intervento era scattato nel tardo... Inferno di fuoco nella notte: 6 furgoni bruciano in stradaPauroso incendio nella notte in Via Caselle a Bedizzole, zona industriale alla periferia est del paese. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Da tre giorni c’è un grosso incendio sul monte Faeta, tra Lucca e Pisa; Oltre 3mila persone rischiano di perdere la casa per un grosso incendio scoppiato tra Lucca e Pisa; Oltre 3mila persone rischiano di perdere la casa per un grosso incendio scoppiato tra Lucca e Pisa; Notte di paura in centro, incendio nelle cantine di un condominio: 21 evacuati, cinque intossicati dal fumo. Da tre giorni c’è un grosso incendio sul monte Faeta, tra Lucca e PisaHa bruciato 800 ettari, e circa 3.500 persone sono state evacuate: le operazioni di spegnimento sono ancora in corso ... ilpost.it Incendio sul Monte Faeta, esercito in campo. Regione Toscana: perimetro contenuto per circa il 70%In fiamme circa 710 ettari, in azione anche 4 Canadair, 3500 evacuati. Vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno fronteggiato il fuoco per tutta la notte. La causa un piccolo rogo in un' ... rainews.it Continua a bruciare la vegetazione sul monte Faeta, dove da giorni è in corso un grosso incendio. Centinaia gli ettari di bosco andati in fiamme. Disposto un ordine di evacuazione per 3.500 persone. - facebook.com facebook Da tre giorni c’è un grosso incendio sul monte Faeta, tra Lucca e Pisa x.com