Incendio a Verbania bruciano mille metri quadri di area protetta a Fondotoce

Nella mattinata di mercoledì 8 aprile, intorno alle 12:20, si è sviluppato un incendio nella Riserva naturale di Fondotoce, a Verbania. Le fiamme hanno interessato un'area di circa mille metri quadrati di canneto situato vicino alla foce del fiume Toce. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere e spegnere il rogo, che ha interessato una zona protetta.

Fiamme nella Riserva naturale di Fondotoce, a Verbania. L'incendio è divampato nella tarda mattinata di mercoledì 8 aprile, intorno alle 12,20, e ha interessato un'area di canneto in prossimità della foce del fiume Toce.L'intervento dei soccorsiSul posto è intervenuta una squadra del comando dei. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Incendio a Frisanco, brucia un'area di 3.500 metri quadriSi è spento dopo molte ore, nella mattina di Pasqua, l'incendio boschivo divampato il 4 aprile pomeriggio nel comune di Frisanco. Varcaturo, lavori abusivi in corso su area demaniale: sequestrata area da 65mila metri quadriI militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Pozzuoli, in collaborazione con il personale dell’ufficio tecnico del Comune di Giugliano in Campania,... Argomenti più discussi: Incendio nella riserva naturale del fondo Toce, bruciano mille metri quadri di canneto; Bruciano i boschi della Val Mastallone - foto. Incendio a Verbania, bruciano mille metri quadri di area protetta a FondotoceIl rogo è divampato nella tarda mattinata di mercoledì nella riserva naturale: l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme ... novaratoday.it Incendio nella riserva naturale del fondo Toce, bruciano mille metri quadri di cannetoCirca mille metri quadrati di canneto sono andati bruciati in un incendio di vegetazione scoppiato all'interno della riserva naturale del fondo Toce, a Verbania. La zona, adiacente alla foce del fiume ... ansa.it NOTTE DI EMERGENZA A ISCHIA PER L'INCENDIO SUL MONTE EPOMEO - facebook.com facebook È doloso l’incendio in un palazzo di 10 piani in via Artom a Torino: fermata una donna x.com