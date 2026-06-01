È stato inaugurato il Tala Beach, un nuovo complesso balneare e di ospitalità. Alla cerimonia hanno partecipato più di mille persone. Il progetto è stato ideato da Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena e Daniela Santanchè. L'apertura segna l'inizio di una nuova struttura dedicata al turismo e all'intrattenimento sulla costa. Non sono stati comunicati dettagli sul numero di strutture o servizi offerti.

Inaugurato il Tala Beach, il nuovo progetto balneare e di ospitalità ideato da Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena e Daniela Santanchè. Oltre mille persone hanno partecipato all’evento inaugurale che ha trasformato il nuovo stabilimento in uno degli appuntamenti più esclusivi e partecipati dell’inizio della stagione estiva. Tra gli ospiti presenti numerosi amici della coppia e personalità del mondo delle istituzioni, dell’imprenditoria e dello spettacolo, tra cui il Presidente del Senato Ignazio La Russa. Tala Beach nasce con l’ambizione di diventare un punto di riferimento per il turismo di alta gamma della costa toscana, coniugando eleganza, qualità dei servizi, ristorazione d’eccellenza e attenzione ai dettagli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inaugurato il Tala Beach. Presenti oltre mille ospiti per il nuovo progetto di Kunz e Santanchè

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