Aperto il Tala beach club di Daniela Santanchè e Dimitri Kunz D’Asburgo Anche La Russa all’inaugurazione

Da lanazione.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte di ieri è stato inaugurato il Tala Beach, un nuovo stabilimento balneare e struttura di ospitalità a Marina di Pietrasanta, in Versilia. L'apertura ha visto la presenza di Dimitri Kunz D'Asburgo Lorena e Daniela Santanchè, con anche la partecipazione di un membro di alto livello del governo. Il progetto è stato ideato dai due promotori e si inserisce nel settore delle attività balneari della zona.

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Marina di Pietrasanta (Lucca), 31 maggio 2026 – Inaugurato la notte scorsa a Marina di Pietrasanta in Versilia  il Tala Beach, “nuovo progetto balneare e di ospitalità”, si spiega, ideato da Dimitri Kunz D'Asburgo Lorena e Daniela Santanchè. All'evento di apertura hanno preso parte oltre mille persone. Tra gli ospiti “numerosi amici della coppia e personalità del mondo delle istituzioni, dell'imprenditoria e dello spettacolo, tra cui il presidente del Senato Ignazio La Russa ”. https:www.lanazione.itvideolinaugurazione-del-tala-beach-a-marina-di-pietrasanta-husmct7m “Questa è un’impresa libera”. "Non abbiamo segreti. Questa è un'impresa libera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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