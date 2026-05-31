Santanchè torna in Versilia | festa esclusiva per il nuovo Tala Beach
Santanchè ha partecipato a una festa esclusiva a Tala Beach in Versilia. Alla cena erano presenti alcuni ospiti politici, anche se non sono stati divulgati i nomi. Non sono stati forniti dettagli sul nuovo prezzo della tenda e su come questo possa influire sulla concorrenza nel settore locale. La serata ha attirato attenzione per la presenza di rappresentanti politici e per l’evento riservato.
? Punti chiave Chi sono gli ospiti politici che hanno partecipato alla cena?. Come influirà il nuovo prezzo della tenda sulla concorrenza locale?. Perché la gestione del terreno ha scatenato proteste tra i proprietari?. Cosa cambierà nel mercato del lusso con il ritorno della Santanchè?.? In Breve Prezzi stagionali fissati a 12 mila euro contro i 16 mila del Twiga.. Partecipazione di Ignazio La Russa e Giovanni Toti all'evento di sabato scorso.. Il club sorge nell'area precedentemente occupata dai bagni Felice e Genzianella.. Progetto nato con Dimitri Kunz d'Asburgo per ereditare il modello del Twiga.. Daniela Santanchè torna sulla Versilia con l’inaugurazione del Tala Beach insieme a Dimitri Kunz d’Asburgo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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