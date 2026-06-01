Inaugurato il nuovo scuolabus a Trappeto il sindaco | Un risultato storico per la nostra città

Da palermotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato inaugurato questa mattina a Trappeto un nuovo scuolabus, acquistato con un finanziamento di 75 mila euro dal Dipartimento dell’Istruzione, università e diritto allo studio della Regione. Il sindaco ha definito l’evento come un risultato storico per la città. L’automezzo è destinato al trasporto scolastico degli studenti locali. La cerimonia si è svolta con la presenza di rappresentanti comunali e cittadini.

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È stato inaugurato questa mattina il un nuovo scuolabus a Trappeto, acquistato grazie ad un finanziamento di 75 mila euro erogato dal Dipartimento dell’Istruzione università e diritto allo studio della Regione. La cerimonia si è svolta alla presenza, oltre che del sindaco Santo Cosentino e della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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