Inaugurato il nuovo scuolabus a Trappeto il sindaco | Un risultato storico per la nostra città

È stato inaugurato questa mattina a Trappeto un nuovo scuolabus, acquistato con un finanziamento di 75 mila euro dal Dipartimento dell’Istruzione, università e diritto allo studio della Regione. Il sindaco ha definito l’evento come un risultato storico per la città. L’automezzo è destinato al trasporto scolastico degli studenti locali. La cerimonia si è svolta con la presenza di rappresentanti comunali e cittadini.

È stato inaugurato questa mattina il un nuovo scuolabus a Trappeto, acquistato grazie ad un finanziamento di 75 mila euro erogato dal Dipartimento dell’Istruzione università e diritto allo studio della Regione. La cerimonia si è svolta alla presenza, oltre che del sindaco Santo Cosentino e della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Un risultato che parla di comunità: inaugurato il nuovo pulmino della Caritas meldoleseSabato pomeriggio nel piazzale della Chiesa di San Francesco si è svolta l'inaugurazione del nuovo pulmino della Caritas meldolese.

Il sindaco Conti al Viminale: "Più agenti per la nostra città"Il sindaco di Pisa ha incontrato oggi al Viminale il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno.

Temi più discussi: #Laprimacosabella: tutti a bordo, a Ciminna inaugurato il nuovo scuolabus; Inaugurazione con fiamma olimpica. Il campione Lambruschini apre le porte del nuovo palasport; Monferr'Autore Festival: musica, ironia e storytelling; Inaugurato il nuovo Pronto Soccorso del Sant’Antonio Abate.

#Laprimacosabella Tutti a bordo, a Ciminna inaugurato il nuovo scuolabus. Il mezzo acquistato dal Comune palermitano ha 29 posti ed è dotato di pedana per l'accesso dei diversamente abili @TgrRai x.com

#Laprimacosabella: tutti a bordo, a Ciminna inaugurato il nuovo scuolabusIl mezzo acquistato dal Comune palermitano ha 29 posti ed è dotato di pedana per l'accesso dei diversamente abili. I primi a salire i bimbi della scuola dell'infanzia e della primaria ... rainews.it

Inaugurazione con fiamma olimpica. Il campione Lambruschini apre le porte del nuovo palasportGrande festa a Lama Mocogno con l’atleta medaglia di bronzo nei 3000 siepi ai Giochi di Atlanta. Accanto all’impianto sportivo presentato il anche un mezzo destinato al trasporto di studenti disabili. msn.com