Un risultato che parla di comunità | inaugurato il nuovo pulmino della Caritas meldolese

Sabato pomeriggio nel piazzale della Chiesa di San Francesco si è svolta l'inaugurazione del nuovo pulmino della Caritas meldolese. L'evento ha visto la partecipazione di alcuni rappresentanti della comunità locale, che hanno assistito alla cerimonia di presentazione del mezzo. La vettura sarà utilizzata per servizi di assistenza e trasporto rivolti alle persone in difficoltà nella zona.

Sabato pomeriggio, nel piazzale della Chiesa di San Francesco, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo pulmino della Caritas meldolese. Alla cerimonia erano presenti don Enrico Casadio e Francesco Branchetti insieme a numerosi cittadini e sostenitori. L’acquisto del mezzo è stato reso possibile.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Rigenerazione che unisce la comunità: il nuovo volto del Parco di via Verona. Inaugurato il lotto SudÈ stato inaugurato oggi il lotto Sud del Parco “Vilma Preti” in via Verona, nel cuore del quartiere San Leonardo. Grisì, inaugurato il nuovo ufficio postale: dopo i lavori torna un punto di riferimento per la comunitàLa sede di via Isabella Catalano, nella frazione di Monreale, è stata ristrutturata. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Un risultato che parla di comunità: inaugurato il nuovo pulmino della Caritas meldolese; Trump ha tagliato i fondi per gli immigrati alla Chiesa della Florida; San Giovanni Rotondo, furto alla Caritas: la risposta dei ragazzi è un gesto che vale doppio; L’impegno di Caritas Opitergina nell’emergenza abitativa: le testimonianze di Kin e Abdelkader. Una condizione di #fragilità sempre più estesa tra #pensionate e pensionati dell’area metropolitana fiorentina. È quanto emerge dal rapporto “Vivere al minimo”, promosso da #SPI Cgil Firenze, #Caritas Firenze e #VoisLab, basato su 445 interviste agli utenti - facebook.com facebook «Sostituire le armi al dialogo e la forza al diritto non produce né sicurezza né stabilità, ma violenza cieca, che peggiora i conflitti regionali e compromette il diritto alla vita,alla libertà e alla giustizia di milioni di persone» Tossani e Selmi, Direzione Caritas Ambr x.com