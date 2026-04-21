Il sindaco Conti al Viminale | Più agenti per la nostra città

Il sindaco di Pisa ha incontrato oggi al Viminale il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno. Durante l'incontro, si è discusso della presenza di agenti di polizia e delle modalità di potenziamento del personale nelle aree urbane. La conversazione si è concentrata sulle risorse disponibili e sulle esigenze di sicurezza della città. La richiesta di un incremento degli agenti è stata comunicata ufficialmente nel corso della riunione.

Il sindaco di Pisa Michele Conti ha incontrato oggi al Viminale il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Wanda Ferro. "È stato un confronto diretto e operativo durante il quale ho rappresentato le esigenze di Pisa in materia di sicurezza urbana - sottolinea il primo cittadino - ho.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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