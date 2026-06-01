In vista del ballottaggio Colantonio attacca Legnini | Ora scopre che a Chieti c' è una azienda di trasporto pubblico locale

In vista del secondo turno, un candidato sindaco ha criticato un avversario politico, sostenendo che quest’ultimo abbia recentemente scoperto l’esistenza di un’azienda di trasporto pubblico locale a Chieti. La dichiarazione è stata rilasciata durante una campagna elettorale, in un contesto di confronto tra i candidati. Non sono stati forniti dettagli sulla natura delle affermazioni né sui motivi delle polemiche.

“Il candidato Legnini scopre che a Chieti c'è una azienda di trasporto pubblico locale”. Così Mario Colantonio, candidato sindaco di Lega, Azione Politica e Udc, oggi alleato al ballottaggio del candidato Cristiano Sicari, polemizza contro alcuni degli ultimi appuntamenti del candidato di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Chieti verso il ballottaggio: Legnini avanti, centrodestra diviso e sfida ancora apertissimaCronaca Chieti - 25/05/2026 16:53 - La quarta proiezione Noto Sondaggi per Il Centro/Rete8 indica Legnini sotto il 50%, con Sicari secondo e Colantonio terzo nella corsa teatina. abruzzo24ore.tv