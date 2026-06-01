In una cittadina dell'Avellinese nella stessa notte il parroco e una donna incinta sono stati rapinati in casa

Nella stessa notte a Montefredane, due abitazioni sono state prese di mira da rapinatori. Un colpo ha coinvolto il parroco del paese, mentre un altro ha coinvolto una donna incinta. Le forze dell'ordine stanno attualmente indagando sugli episodi. Entrambi gli interventi sono stati segnalati come rapine ripetute, senza che siano ancora state rese note eventuali connessioni tra i due fatti. Non ci sono dettagli su eventuali feriti o sui responsabili.

È accaduto questa notte a Montefredane: due rapine fotocopia, ai danni di una donna incinta e del parroco del paese; sui due episodi indagano le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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